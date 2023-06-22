В Австралии появилась петиция в поддержку РФ

В австралийском парламенте приготовили петицию в поддержку России
Петиция против расторжения договора на аренду земельного участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре была размещена на сайте парламента Австралии и открыта для голосования. Об этом заявил РИА Новости автор петиции, местный активист Семен Бойков.
Документ под названием «Дайте России построить свое новое посольство в Канберре» был опубликован сегодня на сайте парламента Австралии.
По словам Бойкова, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию в парламент, для голосования она будет доступна до 20 июля.
«Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии», - пояснил активист, который в декабре получил убежище в генконсульстве РФ в Канберре от преследования полиции.
По его мнению, «посольству нужно дать для строительства новую территорию».
Ранее городской совет австралийского Мельбурна (штат Виктория) объявил о разрыве отношений со своим российским городом-побратимом Санкт-Петербургом. Соответствующее решение было принято в связи с массовыми жалобами и протестами украинцев. При этом Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России.