В Австралии появилась петиция в поддержку РФ

Петиция против расторжения договора на аренду земельного участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре была размещена на сайте парламента Австралии и открыта для голосования. Об этом заявил РИА Новости автор петиции, местный активист Семен Бойков.

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Документ под названием «Дайте России построить свое новое посольство в Канберре» был опубликован сегодня на сайте парламента Австралии.

По словам Бойкова, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию в парламент, для голосования она будет доступна до 20 июля.

«Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии», - пояснил активист, который в декабре получил убежище в генконсульстве РФ в Канберре от преследования полиции.

По его мнению, «посольству нужно дать для строительства новую территорию».