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В австралийском парламенте приготовили петицию в поддержку России

Петиция против расторжения договора на аренду земельного участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре была размещена на сайте парламента Австралии и открыта для голосования. Об этом заявил РИА Новости автор петиции, местный активист Семен Бойков.

В Австралии появилась петиция в поддержку РФ
© Wikipedia Commons

Документ под названием «Дайте России построить свое новое посольство в Канберре» был опубликован сегодня на сайте парламента Австралии.

По словам Бойкова, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию в парламент, для голосования она будет доступна до 20 июля.

«Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии», - пояснил активист, который в декабре получил убежище в генконсульстве РФ в Канберре от преследования полиции.

По его мнению, «посольству нужно дать для строительства новую территорию».

Ранее городской совет австралийского Мельбурна (штат Виктория) объявил о разрыве отношений со своим российским городом-побратимом Санкт-Петербургом. Соответствующее решение было принято в связи с массовыми жалобами и протестами украинцев. При этом Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России.

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