Пока вы спали: Способы спасения «Титана» и новая мошенническая схема в РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Военный эксперт оценил потери ВСУ с начала контрнаступления

Видео дня

Потери Украины с начала контрнаступления не критичны, но очень большие. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет Lenta.ru.

Он привел слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что Киев потерял 245 танков и 678 бронемашин. Эксперт предположил, что это примерно три-четыре бригады ВСУ из девяти, которые собрали для контрнаступления.

«Это очень большие потери украинских сил. Не критические — еще остались резервы, — но очень большие», — отметил он.

Погружавшийся к «Титанику» гидронавт назвал способы спасения «Титана»

Варианты спасения глубоководного аппарата «Титан», который пропал в Атлантическом океане во время погружения на место крушения «Титаника», различны, искать решение нужно с учетом первопричины инцидента. Такое мнение выразил гидронавт, командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев, пишет ТАСС.

«Надо найти аппарат и определить, что случилось: застрял он, намотал ли что-либо на винт, лист железа его придавил или он забалластирован и не может избавиться от лишнего балласта», — сказал он.

Черняев предположил, что затонувшему судну можно было бы помочь телеуправляемым аппаратом, но сперва нужно выяснить точную причину и подготовиться к конкретной ситуации.

Иран заподозрили в желании помириться с Украиной

Слитые в сеть документы с секретного семинара для иранских послов могут свидетельствовать о желании Ирана примириться с Украиной ради хороших отношений с другими государствами. Об этом пишет газета «Известия».

Как говорится в публикации, хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в сеть отчеты о мероприятии для дипломатов под названием «Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран». Это инструкция для глав дипломатических миссий, в которой им настоятельно рекомендуют придерживаться конкретной линии в отношении конфликта между Россией и Украиной. Депутаты должны «изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления» на переговорах с западными государствами.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, связанной с отпуском

Мошенники рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров с извещением об отпуске, чтобы добраться до личных и корпоративных данных россиян. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», пишет газета «Известия».

Специалисты компании обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники маскируют под письма от HR-отделов крупных организаций.

Во всех таких письмах фигурирует слово «отпуск». Одно из них предлагало сотруднику изучить график отпусков и отметиться в нем. Также письмо может содержать текст об изменении графика отпусков и прочее.

Цель мошенников — узнать корпоративные учетные данные. В письме содержится ссылка, по которой нужно перейти, введя логин и пароль. В результате эти данные попадут в руки злоумышленников.

Жена Зеленского рассказала о раздельной жизни с мужем

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о своей раздельной жизни с мужем. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Она пояснила, что раздельное проживание необходимо для безопасности: глава Украины ночует в своем кабинете, а первая леди возвращается к детям.