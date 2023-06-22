Погружавшийся к "Титанику" гидронавт назвал способы спасения "Титана"

"Надо найти аппарат и определить, что случилось: застрял он, намотал ли что-либо на винт, лист железа его придавил или он забалластирован и не может избавиться от лишнего балласта. Это может быть какой-то небольшой балласт, и, опять же, можно было бы помочь телеуправляемым аппаратом. Но это после того, как мы увидели бы причину. Далее мы должны были бы вернуться на судно и подготовиться к конкретной ситуации", - сказал специалист, совершавший погружения к "Титанику" вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном во время съемок одноименного художественного фильма.