В ООН обсудили опыт ШОС в борьбе с экстремизмом

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает уникальным инструментарием для борьбы с экстремизмом. Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, выступая на организованной миссиями РФ и КНР конференции по реализации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.

По словам дипломата, эта проблема актуальна для всего мира.

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"Неделю назад была принята резолюция СБ ООН по толерантности, миру и безопасности, в которой признано пагубное влияние феномена экстремизма, его роли в эскалации конфликтов, - отметила Заболоцкая. - Для борьбы с этой угрозой в рамках ШОС разработан уникальный инструментарий".

Зампостпреда РФ обратила внимание на то, что конвенция ШОС является первым в международно-правовой практике договором, "полностью посвященным сотрудничеству государств в борьбе с экстремистской идеологией и практикой".

Китай, как заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, готов работать со всеми странами для решения вызовов в сфере безопасности.

"Конвенция ШОС способствует конструктивному диалогу в плане возможностей в борьбе с экстремизмом. Конференция внесет вклад в укрепление международного сотрудничества в этой сфере", - указал дипломат.

Гэн Шуан подчеркнул, что ни одна страна не сможет справиться с проблемами в одиночку.

"Нам необходимо более широкое сотрудничество, более серьезные обязательства. Мы надеемся, что все больше стран присоединятся к конвенции ШОС", - сказал он.

Заместитель генсекретаря ООН Владимир Воронков рассказал о разработке с ШОС совместного плана действий на 2023-2025 годы. По его словам, особое внимание в документе будет уделено вопросам судебного преследования, реабилитации, реинтеграции боевиков, управлению пограничной безопасностью, а также противодействию использования террористами новых технологий.

Директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев констатировал, что борьба с экстремистскими организациями и террористическими группировками входит в число самых актуальных задач современного общества.