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CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину

Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации Пентагона, не признал вину. Об этом сообщил CNN.

Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину
© US Air National Guard

«Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС... в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям», — говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

«Пентагон сам не знает, что еще вылезет»: The Times об утечке разведданных

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

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