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Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США

Увеличение номенклатуры военных поставок Киеву является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева. Об этом Госдепартамента Ведант Патель.

Госдеп назвал стратегию США в поддержке Украины
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Отвечая на вопрос об увеличении видов поставляемых Украине вооружений, он отметил, что США вместе с союзниками проводят оценку типов технологий и систем, в которых нуждается Киев.

«Это является нашей стратегией в отношении поддержки безопасности Украины», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. По его словам, Соединенные Штаты также собираются инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.

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