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МИД России оценил желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он оценил сообщения о желании президента Франции Эммануэля Макрона приехать на мероприятие в ЮАР, передает РИА Новости.

В то же время замминистра отметил, что на саммите БРИКС не уместно присутствие глав государств, которые проводят враждебную политику в отношении Москвы. По словам Рябкова, Россия донесла эту позицию до ЮАР.

В РФ призвали Францию объяснить желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Ранее стало известно, что Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему приехать на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. По данным источников в Елисейском дворце, лидеры двух стран обсудили этот вопрос в ходе телефонных переговоров 3 июня.

О том, что французский лидер попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему в августе приехать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, стало известно 12 июня. По данным источников в Елисейском дворце, главы двух стран обсудили этот вопрос в ходе телефонных переговоров 3 июня.

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