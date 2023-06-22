МИД России оценил желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он оценил сообщения о желании президента Франции Эммануэля Макрона приехать на мероприятие в ЮАР, передает РИА Новости.

В то же время замминистра отметил, что на саммите БРИКС не уместно присутствие глав государств, которые проводят враждебную политику в отношении Москвы. По словам Рябкова, Россия донесла эту позицию до ЮАР.

Ранее стало известно, что Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему приехать на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. По данным источников в Елисейском дворце, лидеры двух стран обсудили этот вопрос в ходе телефонных переговоров 3 июня.