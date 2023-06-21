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На Украине разрешили исполнять песни Цоя публично

Песни Виктора Цоя не запрещено исполнять публично на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское госагентство по искусству при Минкультуры страны.

«Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение», — уточнили украинские чиновники.

4 июня стало известно, что депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа написала заявление в полицию из-за молодого человека из Одессы, который исполнял в центре Львова песни советского рок-музыканта Виктора Цоя.

У музыканта начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала у него прекратить петь на русском языке. В результате Пипа вызвала полицию и подала заявление. Она утверждает, что молодой человек нарушал закон о языке, принятый в марте 2023 года.

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