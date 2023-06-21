На Украине разрешили исполнять песни Цоя публично

Песни Виктора Цоя не запрещено исполнять публично на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское госагентство по искусству при Минкультуры страны.

4 июня стало известно, что депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа написала заявление в полицию из-за молодого человека из Одессы, который исполнял в центре Львова песни советского рок-музыканта Виктора Цоя.

У музыканта начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала у него прекратить петь на русском языке. В результате Пипа вызвала полицию и подала заявление. Она утверждает, что молодой человек нарушал закон о языке, принятый в марте 2023 года.