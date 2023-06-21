Обзор иноСМИ: предупреждение пилота пропавшего батискафа и отставание КНР от США

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Испания отправит NASAMS Литве для защиты саммита НАТО

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Испания направит батарею зенитно-ракетных комплексов Nasams для защиты саммита НАТО, который пройдет в Литве 11-12 июля, пишет ABC. Этот вклад демонстрирует надежность Испании, совместимость с остальными системами НАТО и приверженность страны альянсу, заявил источник портала в военных кругах страны.

Также в Литву отправятся 85 испанских военнослужащих. Испания развернула NASAMS в Латвии год назад. Усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс имеет эффективную дальность от семи до десяти километров, подчеркивает ABC.

Пилот предупреждал об опасности пропавшего рядом с «Титаником» батискафа

В Северной Атлантике, в районе, где 111 лет назад затонул «Титаник», пропал батискаф компании OceanGate с туристами. Как сообщает NBC News, пилот OceanGate Дэвид Локридж, нанятый для проведения пилотируемых испытаний батискафов, пять лет назад заявил в судебных документах, что его уволили после того, как он предупредил об опасности аппаратов.

Пилот утверждал, что углеродная оболочка батискафа не была должным образом протестирована, чтобы подтвердить, что он может безопасно погрузиться на глубину в четыре тысячи метров. По словам Локриджа, когда он пожаловался, что OceanGate подвергает опасности клиентов, ему дали «десять минут на то, чтобы забрать свои вещи».

ЕК: Украина может полностью заместить поставки российского сырья в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Украина способна полностью заместить поставки критически важного сырья из России для ЕС. Об этом сообщает Politico.

По его мнению, Украина, самая большая по площади страна, полностью расположенная в Европе, может стать для ЕС важным источником ресурсов. «Если вы посмотрите на критическое сырье, Украина имеет 21 из 30 материалов, необходимых ЕС», - подчеркнул Шефчович. Он считает, что Украина также могла бы стать центром хранения энергии в Европе. Вице-президент ЕК добавил, что Украина обладает самыми большими подземными хранилищами газа в Европе - 33 миллиарда кубометров, а находятся они прямо на границе со Словакией.

Ученые спрогнозировали экономическое отставание Китая от США

Исследователи из двух американских и одного пекинского университета пришли к выводу, что темпы экономического роста Китая будут постепенно снижаться в ближайшие десятилетия, а к 2043 году страна уступит по этому показателю США, сообщает SSRN. Ученые исследовали четырехкратное увеличение ВВП на душу населения в Китае по сравнению с США в период с 1995-го по 2019 год.

Они заявили, что модель роста Китая очень похожа на модели роста других стран Восточной Азии. Траектории роста других государства региона и прогнозы ученых позволяют предположить, что рост Китая существенно замедлится. Ученые связывают это со снижением отдачи от новых инвестиций, ростом мировой конкуренции, а также с возможным сокращением населения КНР.

«ЕС подготовил для Украины план на 50 миллиардов, но его мало»

Еврокомиссия 20 июня обнародовала новый многолетний проект на 50 миллиардов евро, цель которого - восстановление Украины. Деньги будут выделятся с 2024-го по 2027 год - 33 миллиардов евро в виде кредитов и 17 миллиардов в виде грантов. Однако с поправкой на инфляцию этот план обеспечивает менее трети того, что нужно Украине, пишет Politico.