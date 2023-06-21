В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о Си Цзиньпине
В МИД Китая заявили, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются провокацией.
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьёзно нарушают дипломатический этикет, являются серьёзным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.