В Германии пожаловались на российскую разведку

На фоне конфликта на Украине Кремль усилил деятельность Службы внешней разведки (СВР) России на территории Германии. Об этом сообщается в отчете Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, передает газета Bild.

В частности, в немецкой контрразведке указали, что с началом украинского кризиса и объявлением части российских дипломатов «персонами нон грата» Москва усилила роль разведчиков-нелегалов, которые незаконно пребывают на территории Федеральной Республики и работают под ненастоящими именами.

«Россияне концентрируются на нескольких областях: политике, экономике, науке и, конечно, военном деле», — отметили в ведомстве.

Кроме того, российская разведка также продолжает активно следить за немцами в самой России, особенно работающими в сферах науки и бизнеса. СВР якобы часто прибегает «к агрессивным методам вербовки» немецких экспатов, говорится в отчете федеральной службы.