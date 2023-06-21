Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Глава Белого дома Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, президент Соединенных Штатов выступил с подобным утверждением во время встречи по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Глава государства также сказал, что председатель КНР мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в воздушном пространстве США китайского аэростата и о том, что он отклонился от намеченного ранее курса.

Ранее Байден сообщил журналистам, что Пекин не знал, где аэростат находился и что в нем было. Тогда он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время.