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Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Глава Белого дома Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
© ТАСС

По данным агентства, президент Соединенных Штатов выступил с подобным утверждением во время встречи по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Глава государства также сказал, что председатель КНР мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в воздушном пространстве США китайского аэростата и о том, что он отклонился от намеченного ранее курса.

Ранее Байден сообщил журналистам, что Пекин не знал, где аэростат находился и что в нем было. Тогда он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время.

После состоявшегося визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Пекин президент США 19 июня заявил, что отношения двух стран «находятся на правильном пути». Он оценил работу госсекретаря в Китае как «чертовски большую». Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями руководства страны.

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