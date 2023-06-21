Премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

«Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины», — отметили авторы материала.

По мнению журналистов, китайский политик предпочел сфокусироваться в диалоге с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.

Ранее Шольц во время двухсторонних переговоров с Ли Цяном призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине. Канцлер Германии также отметил, что Пекину не следует поставлять оружие России, а украинский кризис не должен быть заморожен.