В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины

"Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, - сказал Хак. - Повреждения оцениваются более чем в $10 млрд. Согласно докладу, составленному незадолго до разрушения Каховской плотины, 42 из 94 высоковольтных трансформаторов на территории под контролем правительства [Украины] повреждены или разрушены из-за ракетных ударов или ударов дронов с начала [конфликта]".