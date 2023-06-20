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В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины

Энергосистема Украины по-прежнему работает в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
© РИА Новости

"Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, - сказал Хак. - Повреждения оцениваются более чем в $10 млрд. Согласно докладу, составленному незадолго до разрушения Каховской плотины, 42 из 94 высоковольтных трансформаторов на территории под контролем правительства [Украины] повреждены или разрушены из-за ракетных ударов или ударов дронов с начала [конфликта]".

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"Мощности про производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года. Ситуация усугубляется значительным сокращением маневренных возможностей, включая потерю более 67% мощностей по выработке тепловой энергии", - отметил представитель ООН.

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