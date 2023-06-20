В Киеве упрекнули Израиль в нейтралитете по Украине

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак раскритиковал чрезмерно нейтральную позицию Израиля по поводу конфликта на Украине. Он добавил, что Тель-Авиву следует оказывать больше помощи Киеву, пишет РИА «Новости».

Ермак отметил, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне текущей ситуации был бы вполне уместным.

«Для Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке», - уточнил чиновник.

По оценке главы администрации, Израиль является наиболее нейтральным государством из числа тех, кто поддерживает Киев.

Ермак заметил, что настоящая дружба между странами должна работать в любых условиях. Кроме того, добавил он, уровень отношений должен расти.