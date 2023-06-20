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Киевский суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор экс-главе «Мотор-Сич»

Киевский апелляционный суд отклонил просьбу защиты бывшего директора авиазавода «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева о смягчении меры пресечения. Об этом сказано на странице суда в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Киевский суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор экс-главе «Мотор-Сич»
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Защита просила смягчить меру пресечения в отношении Богуслаева, который сейчас находится в СИЗО. Однако приговор Шевченковского районного суда Киева остался в силе, и бывший глава предприятия пробудет под стражей до 17 июля.

Богуслаева задержали в октябре 2022 года по обвинению в сотрудничестве с Донецкой народной республикой. Следствие считает, что он «организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения» в виде Снежнянского машиностроительного завода в городе Снежном. Ему также инкриминируют госизмену.

В мае 2023 года оказалось, что Богуслаев попросил включить его в списки на обмен украинских военнопленных. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Богуслаева можно обменять на тысячу пленных военнослужащих ВСУ.

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