Застрял под обломками «Титаника» и выбрался: журналист рассказал о погружении на батискафе

Тележурналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен рассказал, как едва не погиб на подводном аппарате, застрявшем в обломках «Титаника». Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в 2000 году, а сама история становится еще более пугающей на фоне продолжающихся поисков группы из пяти человек, пропавших во время погружения к печально известному кораблю.

Гильен находился на подводном аппарате «Мир-1», который построили в 1987 году. Ему удалось стать первым журналистом, который посетил место крушения «Титаника» на глубине 3,8 километров и сделал оттуда репортаж. Внезапно судно, на котором он находился, попало в сильное подводное течение — его толкнуло к 21-тонным винтам затонувшего лайнера.

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После этого экипаж застрял под кормой. Первая попытка высвободиться закончилась неудачей — когда субмарина сдавала назад произошел хлопок.

«Я почувствовал удар от столкновения: ржавые обломки посыпались на нашу подводную лодку, закрывая мне обзор через иллюминатор», — рассказал Гильен.

В течение следующих 30 минут команда пыталась выбраться из западни, двигая подводный аппарат вперед и назад. Сам тележурналист на тот момент начал думать, что они останутся там навсегда, однако в один момент субмарине удалось выкарабкаться из-под винта. Сам Гильен в тот момент ощутил «божественное присутствие», которое пришло именно тогда, когда он уже попрощался со своей жизнью.

Напомним, что сейчас американская береговая охрана США ищет батискаф «Титан» компании OceanGate Expedition, возивший людей к «Титанику». На нем находится команда из пяти человек. СМИ сообщали, что на борту аппарата оказались 48-летний член правления благотворительной организации Prince's Trust из Великобритании Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.