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Госдеп: Блинкен и Фидан обсудили зерновую сделку, военное сотрудничество, Швецию и НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили зерновую сделку, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Анкары. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку
© Газета.ru

Отмечается, что Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон 21 июня объявит об очередном пакете военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

До этого глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит 17-й пакет военной помощи Украине с учетом ее пожеланий.

В Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи Украине вошли 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.

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