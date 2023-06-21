Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку

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Отмечается, что Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон 21 июня объявит об очередном пакете военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

До этого глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит 17-й пакет военной помощи Украине с учетом ее пожеланий.