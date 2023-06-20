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В Германии похищен наперсный крест папы римского Бенедикта XVI

Злоумышленники накануне взломали выставочный шкаф в стене городской церкви Траунштайна в Верхней Баварии и похитили реликвию.

В Германии похищен наперсный крест папы римского Бенедикта XVI
© globallookpress.com

Об этом сообщает Баварское государственное управление уголовной полиции.

Будущий папа римский посещал в Траунштайне гимназию, а также отслужил свою первую мессу. Он занял престол в 2005 году и оставил свой пост в феврале 2013-го. Бенедикт XVI стал первым за шесть веков предстоятелем Римской католической церкви, добровольно покинувшим престол.

Священник умер 31 декабря прошлого года и был похоронен в Ватикане в соборе Святого Петра.

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