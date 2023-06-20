В Германии похищен наперсный крест папы римского Бенедикта XVI

Будущий папа римский посещал в Траунштайне гимназию, а также отслужил свою первую мессу. Он занял престол в 2005 году и оставил свой пост в феврале 2013-го. Бенедикт XVI стал первым за шесть веков предстоятелем Римской католической церкви, добровольно покинувшим престол.