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В Венгрии арестовали последователя Андерса Брейвика

Полиция Венгрии арестовала в Будапеште 45-летнего норвежца, который угрожал совершить массовое убийство и «хотел превзойти Брейвика». Об этом сообщается на сайте полиции.

В Венгрии арестовали последователя Андерса Брейвика
© globallookpress.com

45-летний гражданин Норвегии, проживающий в Будапеште, публиковал видео, в которых рассказывал о своих планах.

В большинстве роликов он говорил по-норвежски, но в некоторых видео угрожал на английском:

«Я возьму все, что имеет значение, что ценно, я разрушу страну. <…> Я могу атаковать где угодно. <…> Самолет, аэропорт, вокзал, для меня ничто не проблема. <…> Я уничтожу невинных».

Венгерские следователи связались с норвежской полицией и выяснили, что мужчина ранее несколько раз был судим за различные насильственные и сексуальные преступления.

Норвежец был арестован в своей квартире в Будапеште 14 июня. Следователи допросили его в качестве подозреваемого по делу об угрозе совершения теракта. Позже суд постановил отправить его в Судебно-психиатрический институт.

22 июля 2011 года норвежский неонацист Андерс Брейвик совершил теракт в Осло, жертвами которого стали восемь человек, и убил 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя.

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