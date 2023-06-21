В Японии заявили, что в администрации Кисиды есть понимающие важность связей с РФ

Япония находится в слишком тесной координации с США и НАТО по политике в отношении России, сотрудничество с которой жизненно важно для Токио. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, это мнение сейчас непопулярно в Японии, однако даже в администрации премьера Фумио Кисиды есть люди, понимающие его, но сейчас они в меньшинстве

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"Я думаю, что [Япония] слишком сильно координируется с США и НАТО. Необходимо учитывать, что с геополитической точки зрения Россия является для Японии жизненно важной страной. Я всегда утверждал, что необходимо сотрудничество России, самой богатой природными ресурсами страной в мире, и Японии, обладающей лучшими в мире прикладными технологиями. Думаю, что и с точки зрения безопасности стратегическое сотрудничество Японии и России является "исторической необходимостью", - сказал он.

Сотрудничество с РФ важно для стабильности в Азии

"В это нестабильное время для обеспечения стабильности в Восточной Азии абсолютно необходимо сотрудничество Японии и России. В России для обеспечения региональной стабильности думают об укрепления сотрудничества с Китаем, а в Японии - об укреплении сотрудничества с НАТО. Однако, это мышление времен холодной войны и, как мне кажется, конфронтационный взгляд на мир. Сотрудничество Японии и России - это идея о мире [во всем] мире, создающая дыру в этом конфронтационном взгляде на мир", - сказал он, признав, что сейчас немногие разделяют его точку зрения.

"Люди с таким мышлением, как у меня, сейчас в меньшинстве и в Японии, и в России. Однако, я верю, что когда-нибудь оно обязательно найдет понимание у людей. И в администрации Кисиды есть люди, которые понимают мои мысли, но, к сожалению, сейчас они в меньшинстве", - добавил он.

Россия открыта к сотрудничеству с Японией, но все зависит от Токио

Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко ранее заявил, что Токио не просто присоединился к западной русофобской кампании, но и пытается возглавить ее, в том числе в качестве председателя G7. Он предупредил, что "такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для недоброжелателей".

Вместе с тем временный поверенный в делах РФ подчеркнул, что, несмотря на это, "в японском обществе есть немало здравомыслящих, благожелательно настроенных" людей, которые "видят ошибочность взятой администрацией [премьера Японии Фумио] Кисиды линии и стремятся руководствоваться в первую очередь национальными интересами Японии без оглядки на США". При этом Овечко обратил внимание, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, и Москва сохраняет пространство для прагматичного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Японией, хотя будущее двусторонних связей зависит от действий Токио.