Демократы и республиканцы схлестнулись из-за новой ядерной ракеты

В Палате представителей Конгресса США разгорелись дебаты по поводу расширения возможностей американского подводного флота. Республиканцы хотят новые ядерные крылатые ракеты для подводных лодок, демократы не хотят за них платить. Об этом в четверг сообщил портал Defense News.

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Речь идет о программе SLCM-N, по которой подводные лодки класса "Вирджиния", а затем, возможно, и надводные корабли, должны получить ракету-наследницу "Томагавка", но в ядерном исполнении. Ранее президент США Джо Байден выступал за закрытие этой программы, однако разработка продолжилась. По словам главы Белого дома, развертывание маломощного ядерного оружия увеличивает риск ядерной войны.

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Как заявил председатель комитета по военно-морским силам, демократ Джо Кортни, только боеголовки для оснащения новых ракет на подлодках будут стоить 31 миллиард долларов.

"ВМС США могут много что сделать с 31 миллиардом долларов", - считает Кортни. По его подсчетам, столько стоят 15 эсминцев с крылатами ракетами или 10 подводных лодок класса "Вирджиния".

"Эта программа ведет нас по пути расходования огромных средств на возможности, которые нам не так уж и нужны, что повлияет на нашу способность наращивать силы, которые необходимы на самом деле", - заявил Адам Смит, самый высокопоставленный представитель демпартии в сенатском комитете по вооруженным силам.

По его словам, у США уже есть подводные носители стратегических ракет - субмарины класса "Огайо", а маломощными ядерными зарядами, в том числе применяемыми с истребителей F-16, обладают ВВС США.

А вот республиканец Дуг Лэмборн стоит на своем, разумеется, упомянув Россию и Китай.

"Военный потенциал Китая резко увеличивается, а арсеналы России продолжают расти. Мы должны скорректировать наши ядерные возможности", - заявил представитель от штата Колорадо.

Военные же не считают новую ракету крайне необходимой, но и от дополнительного финансирования отказываться не хотят.

"Малозаметный, небаллистический вариант доставки ядерного заряда малой мощности для сдерживания и ответного удара (похожий по характеристикам на SLCM-N) даст [ВМС США - Прим. "РГ"] новые возможности и подчеркнет интегрированный подход к сдерживанию", - написал новый командующий Стратегических сил США генерал Энтони Коттон в письме сенатскому комитету по вооруженным силам в марте.