Еврокомиссия попросит у ЕС миллиарды евро для покрытия дыр в бюджете

Европейская комиссия (ЕК) не может самостоятельно покрыть дыры в долгосрочном бюджете, образовавшиеся из-за трат на борьбу с пандемией COVID-19, конфликта на Украине и инфляции. В связи с этим ЕК попросит у стран ЕС десятки миллиардов евро помощи, пишет издание Politico.

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Однако исполнительная власть ЕС, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением национальных правительств. Дело в том, что многие из них уже вынуждены экономить и не хотят тратиться на что-либо, кроме помощи Украине.

«Очевидно, что мы выходим за рамки того, что мы можем финансировать в рамках [Многолетней финансовой рамочной программы] в ее нынешнем виде», — говорил ранее комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

Politico указывает, что ЕК может сослаться на необходимость усилить помощь Киеву, чтобы попросить страны выделить часть средств на свои нужды. Например, Комиссия хочет получить деньги на финансирование нового фонда для Украины, чтобы помочь сбалансировать бюджет страны до 2027 года, а также начать ее восстановление.