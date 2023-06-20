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В Киеве дерусифицировали еще две улицы

В Киеве в рамках дерусификации переименовали еще две улицы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Киеве дерусифицировали еще две улицы
© Lenta.ru

Улица, носившая имя генерал-губернатора Михаила Драгомирова, получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Также в Голосеевском районе столицы улицу Гвардейскую переименовали в честь националистического батальона «Карпатская сечь».

Ранее в Киеве демонтировали памятник космонавту Юрию Гагарину. Бюст, установленный в конце 1960-х годов, находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.

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