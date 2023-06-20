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Зеленский назначил новых послов страны в Индии, Бразилии и Колумбии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.

Зеленский назначил новых послов в трех странах
© globallookpress.com

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Помимо этого, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.

Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией". В частности, этот план предусматривает организацию визитов в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале боевых действий.

В июле 2022 года Зеленский уволил Мельника, который позволял себе скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан.

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