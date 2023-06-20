Зеленский назначил новых послов в трех странах

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Помимо этого, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.

Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией". В частности, этот план предусматривает организацию визитов в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале боевых действий.