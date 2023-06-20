В подконтрольной Киеву части Запорожья произошли взрывы

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе ВС РФ по местам расположения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам с техникой и боеприпасами в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогова, после российского удара происходит детонация и возгорание. Было зафиксировано не менее семи ракетных прилетов.

"Наша армия нанесла удар по объектам, используемым режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для ведения войны, местам расположения боевиков ВСУ, а также складам техники и боеприпасов нацистов. Долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов", - поделился Рогов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что во Львове и Львовской области Украины произошли новые взрывы.