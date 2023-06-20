Илон Маск отреагировал на статью о провале ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск похвалил статью инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию Маска в Twitter.

В своей статье, также размещенной в Twitter, Дэвид Сакс пишет, что провал контрнаступления армии Украины становится очевиднее с каждым днем. Оно не достигает «ни одной из первоначально заявленных целей», подчеркнул бизнесмен. Он напомнил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могли завершить военный конфликт без лишней крови и траты огромных средств, но Запад их отверг.

Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном. Тогда мировую общественность в течение долгих лет заверяли, что США одерживают там верх, однако исход был печальным. Сакс с сожалением резюмировал, что история повторится, и США снова потерпит поражение. Он также задался вопросом, как долго президент Джо Байден будет поддерживать свою «прокси-войну», которую можно было бы легко избежать.