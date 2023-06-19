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В ООН приняли закон о защите открытого моря, не поддержанный Россией

Ряд государств-членов ООН в понедельник, 19 июня, принял первое международное соглашение «по защите открытого моря», направленное на противодействие угрозам океану и его здоровью. Об этом пишет «Российская газета».

В ООН приняли закон о защите открытого моря, не поддержанный Россией
© РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш одобрил соглашение. Он пояснил, что океан жизненно важен для планеты. Соответственно, договор дает океану «шанс на борьбу [за существование]».

Документ предусматривает создание морских охраняемых заповедников в международных водах. Кроме того, подписавшие договор страны принимают на себя ряд обязательств в сфере экологии.

Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

В соглашении также устанавливается принцип совместного использования выгод от морских генетических ресурсов, собранных в открытом море. Этот пункт, по данным газеты, вызвал особо жаркие дискуссии на переговорах.

Подписание договора состоится 20 сентября на Генассамблее ООН. По предварительным данным, ряд стран не планирует ратифицировать соглашение.

В частности, от соглашения дистанцировалась Россия, назвав отдельные элементы соглашения об открытом море «совершенно неприемлемыми».

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