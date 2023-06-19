"Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times о том, что находящаяся под контролем РФ дамба Каховской ГЭС была разрушена в результате взрыва во внутренних помещениях электростанции.