Блинкен призвал оставить в прошлом инцидент со сбитым аэростатом
Вашингтону и Пекину следует оставить в прошлом историю со сбитым китайским аэростатом. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Китай, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон «сказал, что надо было сказать и дал понять, что надо было, чтобы этого не произошло вновь».
«И пока этого не произойдет, то эта глава должна быть закрыта», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, была ли тема сбитого аэростата одной из обсуждаемых во время его визита в КНР.
Напомним, что Блинкен 18-18 июня находится в Китае с официальным визитом, который изначально планировался на февраль 2023 года. Его перенос был связан с инцидентом с китайским аэростатом.
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