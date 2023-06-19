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Украина обвинила Венгрию в изоляции переданных из России военнопленных

Венгрия держит переданных ей Россией военнопленных граждан Украины в изоляции и не позволяет Киеву связаться с солдатами, заявил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. Его слова передает издание «Украинская правда».

Украина обвинила Венгрию в изоляции переданных из России военнопленных
© РИА Новости

«Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины», — сказал Николенко, отметив, что Будапешт игнорирует попытки Киева установить диалог и потребовав допустить украинского консула к солдатам.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о передаче Венгрии группы из 11 украинских военнопленных жителей Закарпатья. На следующий день на Украине представителя венгерского дипломатического ведомства вызвали для «предметного разговора».

Затем стало известно, что передачей пленных занимался вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен. Утверждается, что об инициативе Шемьена не знали ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр страны.

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