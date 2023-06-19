Украина обвинила Венгрию в изоляции переданных из России военнопленных

«Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины», — сказал Николенко, отметив, что Будапешт игнорирует попытки Киева установить диалог и потребовав допустить украинского консула к солдатам.