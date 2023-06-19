В Reuters рассказали, до каких пор Лондон сохранит санкции против РФ

Агентство Reuters рассказало, до каких пор Лондон сохранит санкции против РФ
Правительством Великобритании был разработан закон, согласно которому санкции против России сохранятся до выплаты Москвой компенсации Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД.
Новый закон предполагает, что лица, находящиеся под санкциями, смогут пожертвовать замороженные активы на восстановление Украины.
В мае в МИД Великобритании сообщили, что Лондон будет готов пойти на снятие блокировки с государственных активов РФ, которые находятся под юрисдикцией Соединенного Королевства, в случае получения со стороны РФ согласия на выплату компенсации Киеву.
В том месяце власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России.
Как стало также известно, Великобритания ввела санкции против пяти российских кредитных организаций — Тинькофф Банка, Росбанка, «Дом.РФ», Всероссийского банка развития регионов и Металлинвестбанка, следует из сообщения на сайте британского правительства.