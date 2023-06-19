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В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру

Эстонская оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру, лидеру Реформистской партии республики Кае Каллас. Текст соответствующего документа публикует портал ERR.

В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру
© globallookpress.com

Отмечается, что проект решения, подписанный депутатами оппозиционных Консервативной народной партии, Центристской партии и партии Isamaa («Отечество»), передал парламенту председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

В документе утверждается, что действия правительства, не имеющего мандата на повышение налогов, способны усугубить демографический кризис в стране, а риторика Каллас, сравнивающей оппозицию с диктаторскими режимами, называется неприемлемой. При этом правящую коалицию обвиняют в попытке исключить эстонский парламент из политического процесса.

«Все это делается в ситуации, когда у нас самая низкая рождаемость за столетие, повсеместный экономический спад и высокая инфляция, что значительно снизило способность семей сводить концы с концами», — подчеркивается в тексте заявления.

Ранее евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом направила в профильный комитет Европарламента петицию от жителей страны, призвавших руководство Евросоюза убедить власти республики снять запрет на въезд в страну россиян для посещения близких родственников.

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