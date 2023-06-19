В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру

В документе утверждается, что действия правительства, не имеющего мандата на повышение налогов, способны усугубить демографический кризис в стране, а риторика Каллас, сравнивающей оппозицию с диктаторскими режимами, называется неприемлемой. При этом правящую коалицию обвиняют в попытке исключить эстонский парламент из политического процесса.