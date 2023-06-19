Названо местонахождение организатора убийства посла Карлова

Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году Темель Алсанчак живет в американском городе Даллас, штат Техас. Как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции, там он создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в республике организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ).

Напомним, что Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение на него совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — его ликвидировали сотрудники сил безопасности. Обвинения в организации убийства российского посла предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США Гюлену.

В марте 2021 года суд Анкары приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восемь человек получили от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

По информации Sabah, Темель Алсанчак под кодовым именем «Кадир» был «главным имамом полиции Турции» и лично инструктировал Алтынташа. Сейчас он находится в США, где создал сеть подставных компаний — кроме выдачи виз членам запрещенной организации они позволяют скрывать «разведывательную информацию».