Молдавскую партию «Шор» признали вне закона

Суд в Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» антиконституционной
Оппозиционная партия Молдавии «Шор» признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Как утверждается, депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, поэтому они будут действовать как «независимые депутаты».
В мае парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS.