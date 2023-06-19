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Суд в Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» антиконституционной

Оппозиционная партия Молдавии «Шор» признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Молдавскую партию «Шор» признали вне закона
© РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Как утверждается, депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, поэтому они будут действовать как «независимые депутаты».

В мае парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS.

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