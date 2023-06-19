Стало известно об организаторе убийства российского посла Карлова

Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году живет в штате Техас, США, и активно помогает турецким исламским радикалам из организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), предоставляя им американские рабочие визы через подставные коммерческие компании. Об этом стало известно газете Sabah.

«Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа — полицейского, убившего Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США. Алсанчак лично передал приказ Мурату Токаю, начальнику полиции Анкары, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа», — говорится в публикации. Также сообщается, что визы предоставляются для разведывательной работы членов FETÖ.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.