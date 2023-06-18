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The Sunday Times узнала о подготовке белорусских боевиков в Польше для свержения Лукашенко

Белорусские боевики, которые намерены участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят боевую подготовку в Польше. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sunday Times.

The Sunday Times узнала о подготовке белорусских боевиков в Польше для свержения Лукашенко
© ТАСС

По ее информации, несколько сотен граждан Белоруссии проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, которое организуют группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.

"Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови", - заявил изданию один из боевиков с позывным Дедушка.

В The Sunday Times напомнили, что ранее организация BYPOL, которая была создана как раз экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме Мачулищи.

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Лукашенко 1 июня заявил, что в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в Белоруссии. Минск уже раскрыл планы Запада и намерен не допустить свержения власти.

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