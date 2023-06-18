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Ермак заявил, что Минск-2 осложнил попытки заключить сделку с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что второе минское соглашение затруднило попытки достичь договоренности с Россией, сообщает газета Wall Street Journal.

Ермак заявил, что Минск-2 осложнил попытки заключить сделку с Россией
© Деловая газета "Взгляд"

По словам Ермака, Минск-2 был заключен под давлением Запада, тогда Москве «передавался контроль над частями Украины, передает РИА «Новости».

Также издание пишет, что по мнению Ермака, теперь Украине не нужен посредник. Он хочет привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.

Напомним, Запад в ситуации с Минскими соглашениями держали камень за пазухой и готовили Киев к войне против России ради своих геополитических интересов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном по российской инициативе заседании Совбеза всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей.

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