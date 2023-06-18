Посольство Китая обвинило Британию в нарушении международных норм

Посольство Китая в Великобритании обвинило Лондон в нарушении основных норм международных отношений и вмешательстве во внутренние дела народной республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.
Таким образом представитель китайского посольства прокомментировал встречу замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.
"Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" и базовые нормы международных отношений. Он посылает сепаратистским силам ложный сигнал о "независимости Тайваня" и способствует грубому вмешательству во внутренние дела Китая. Китай решительно осуждает это", – говорится в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.
В диппредставительстве также подчеркнули, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и призвали Лондон прекратить действия, подрывающие интересы Китая, включая любые официальные обмены с властями Тайваня. В случае невыполнения этого условия ответ Пекина не заставит себя ждать.