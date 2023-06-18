Посольство Китая обвинило Британию в нарушении международных норм

"Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" и базовые нормы международных отношений. Он посылает сепаратистским силам ложный сигнал о "независимости Тайваня" и способствует грубому вмешательству во внутренние дела Китая. Китай решительно осуждает это", – говорится в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.