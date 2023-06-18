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СМИ: Задержавшая самолет из ЮАР Польша добивается освобождения убийцы генсека АНК

Польша могла намеренно задержать самолет с охраной президента ЮАР, чтобы отомстить южноафриканцам, которые не желают депортировать на родину поляка Януша Валуса. Об этом в воскресенье сообщило южноафриканское издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Польше.

Задержавшая самолет из ЮАР Польша добивается освобождения убийцы генсека АНК
© РИА Новости

Поляк Януш Валус был сторонником апартеида, он переехал в ЮАР в 80-х, получил гражданство, а в 1993 году убил генерального секретаря правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс (АНК) Криса Хани. Валус заявил, что пытался не допустить ликвидацию апартеида.

Его пожизненно заключили в тюрьму, но в прошлом году условно-досрочно освободили, переведя в специальное поселение под контролем МВД. Сейчас Валус лишен гражданства ЮАР, но имеет польское подданство.

По словам источников, Варшава хочет, чтобы поляка вернули на родину, но южноафриканцы отказываются его выдавать. Это привело к обострению отношений между странами.

Источники добавили, что польские власти также были недовольны миротворческой миссией африканских стран, считая ее бесполезной и играющей на руку Москве. Недовольство вызвало и нейтральное отношение Претории к украинскому кризису, а также поездка лидера ЮАР на ПМЭФ.

Ранее службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете в аэропорту Польши.

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