Байден назвал себя самым профсоюзным президентом в истории США

На своем первом политическом митинге после объявления о своей кампании по переизбранию на пост президента Джо Байден назвал себя самым профсоюзным главой государства в истории США и сказал толпе из числа представителей профсоюзных объединений: "Уолл-стрит не построила Америку - это сделали вы".

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"Если завтра инвестиционные банкиры этой страны объявят забастовку, никто этого не заметит", - сказал Байден в субботу во время речи, в которой он намекал на свои детские годы, проведенные в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, сообщает Guardian.

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Сказав о своей давней громкой поддержке профсоюзов, он продолжил: "Если завтра этот зал не выйдет на работу, вся страна остановится, так скажите мне, кто важнее в Америке?".

Выйдя на сцену под исполнение песни Уитни Хьюстон, Байден рассказал о своем родстве с профсоюзами, отметив, что его жена Джилл Байден, учительница, является членом Национальной ассоциации образования и выросла в районе Филадельфии.

"Приятно чувствовать себя дома", - подчеркнул Байден.

Субботний митинг был организован AFL-CIO, федерацией 60 профсоюзов, представляющих 12,5 миллиона рабочих в США, которая поддержала Байдена и вице-президента Камалу Харрис для переизбрания в 2024 году. Среди других профсоюзов, которые поддержали Байдена перед его митингом, были Американская федерация учителей, а также Американская федерация государственных, окружных и муниципальных служащих.

"Многие политики в этой стране не могут произнести слово "союз". Я не один из них. Я горжусь этим словом. Я горжусь тем, что являюсь самым профсоюзным президентом в американской истории", - сказал Байден, вызвав скандирование толпы - "Джо - еще четыре года", сообщает Huffington Post.

Байден сослался на восстановление рабочих мест при его администрации и подтвердил, что во время его президентства было покончено с проблемами в экономике, которые обострились при предыдущей администрации США.

Бывший президент Дональд Трамп и другие представители растущего числа республиканских претендентов, соперничающих с Байденом, отсутствовали в речи. Однако он сказал о своем потенциальном сопернике Трампе в третьем лице.

"Все, что он сделал, - это выхолостил средний класс, взорвал дефицит, отправил рабочие места за границу, лишил общество достоинства, гордости и надежды один за другим по всей Америке, где закрывались заводы", - заявил Байден.

Он предложил свою программу по противодействию законодательной политике республиканцев, такой как сокращение социального обеспечения и то, что он назвал несправедливыми налоговыми кодексами и лазейками, используемыми крупнейшей корпорацией и богатыми, включая низкие налоговые ставки для миллиардеров по сравнению с теми, которые взимаются с других работников.

"Просто заплати свою честную долю, чувак", - пошутил Байден. "Пришло время сверхбогатым начать платить свою справедливую долю", - добавил глава Белого дома.