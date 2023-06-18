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В Астане вооруженный мужчина удерживает несколько человек в отделении банка

Мужчина, который, по предварительным данным, вооружен, удерживает несколько человек в здании банковского отделения в казахстанской столице. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры", - говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов попросили жителей столицы соблюдать спокойствие и не мешать компетентным органам.

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