Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН

Женщины-делегаты подверглись сексуальным домогательствам и оскорблениям на конференции ООН в Египте. Об этом сообщает Financial Times.

На непристойное отношение пожаловались делегатки Британии, Канады, Мексики, Перу, США и ФРГ, приехавшие на конференцию, посвященную проблемам меняющегося климата Земли.

Женщины попросили организаторов следующей конференции в ОАЭ обратить «особое внимание» на проблему. По их словам, в Египте происходили случаи сексуальных домогательств и оскорблений.

В частности, представитель Мексики Камила Сепеда рассказала, что один из коллег-делегатов отправлял ей неприличные сообщения. Началась проверка данного эпизода.