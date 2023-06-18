Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН
Женщины-делегаты подверглись сексуальным домогательствам и оскорблениям на конференции ООН в Египте. Об этом сообщает Financial Times.
На непристойное отношение пожаловались делегатки Британии, Канады, Мексики, Перу, США и ФРГ, приехавшие на конференцию, посвященную проблемам меняющегося климата Земли.
Женщины попросили организаторов следующей конференции в ОАЭ обратить «особое внимание» на проблему. По их словам, в Египте происходили случаи сексуальных домогательств и оскорблений.
В частности, представитель Мексики Камила Сепеда рассказала, что один из коллег-делегатов отправлял ей неприличные сообщения. Началась проверка данного эпизода.
Ранее Universal Music прекратила сотрудничество с Rammstein, поскольку солиста Тилля Линдеманна обвинили в сексуальных домогательствах. https://woman.rambler.ru/love/50928123/