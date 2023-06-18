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Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН

Женщины-делегаты подверглись сексуальным домогательствам и оскорблениям на конференции ООН в Египте. Об этом сообщает Financial Times.

Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН
© globallookpress.com

На непристойное отношение пожаловались делегатки Британии, Канады, Мексики, Перу, США и ФРГ, приехавшие на конференцию, посвященную проблемам меняющегося климата Земли.

Женщины попросили организаторов следующей конференции в ОАЭ обратить «особое внимание» на проблему. По их словам, в Египте происходили случаи сексуальных домогательств и оскорблений.

В частности, представитель Мексики Камила Сепеда рассказала, что один из коллег-делегатов отправлял ей неприличные сообщения. Началась проверка данного эпизода.

Ранее Universal Music прекратила сотрудничество с Rammstein, поскольку солиста Тилля Линдеманна обвинили в сексуальных домогательствах. https://woman.rambler.ru/love/50928123/

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