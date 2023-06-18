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Блинкен прибыл с визитом в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл в Пекин. Об этом сообщил информационный портал The Paper.

Блинкен прибыл с визитом в Пекин
© РИА Новости

Как отмечается в сообщении, визит американского дипломата продлится два дня. Уточняется, что это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Портал опубликовал фото, на котором Блинкен выходит из самолета.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации".

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