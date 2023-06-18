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В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет

Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, скончался в Мексике в возрасте 97 лет. Он был последним живым свидетелем убийства советского революционера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Левое социалистическое движение Мексики.

В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет
© РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте движения, внук Льва Троцкого сопровождал революционера в последние годы его жизни и рьяно защищал историю своего деда и его идеи.

Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Он жил со своим дядей Львом Седовым в Париже, так как отец был казнен, а мать покончила с собой. После смерти дяди он в 1939 году переехал в столицу Мексики Мехико вместе с дедом. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом даже получил легкое ранение.

В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.

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