В Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет

Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, скончался в Мексике в возрасте 97 лет. Он был последним живым свидетелем убийства советского революционера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Левое социалистическое движение Мексики.

Как говорится в сообщении на сайте движения, внук Льва Троцкого сопровождал революционера в последние годы его жизни и рьяно защищал историю своего деда и его идеи.

Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Он жил со своим дядей Львом Седовым в Париже, так как отец был казнен, а мать покончила с собой. После смерти дяди он в 1939 году переехал в столицу Мексики Мехико вместе с дедом. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом даже получил легкое ранение.