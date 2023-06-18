Киев призвал Лондон ввести санкции против производителей ракет из РФ

Украина добивается от Великобритании введения новых санкций против РФ, которые должны коснуться производителей ракетных вооружений. Как сообщил в субботу еженедельнику The Observer советник офиса президента Украины Владислав Власюк, британскому правительству передан список из шести российских предприятий и НИИ, которые, как считают в Киеве, должны стать целями санкционной политики Запада.

Как пишет издание, данные украинской разведки указывают на то, что за последние месяцы Россия вдвое увеличила объемы производства ракет. Поэтому в Киеве считают приоритетной задачей введение рестрикций против юридических лиц, которые имеют отношение к этой работе, но пока не находятся в черных списках. Власюк также заявил The Observer, что украинская сторона рекомендовала ввести санкции против двух десятков "российских пропагандистов" и предпринимателей. Кроме того, он призвал британское правительство конфисковать замороженные в стране российские активы в пользу Украины.

Видео дня

"Активы, которые находятся здесь, в Соединенном Королевстве и в других юрисдикциях, легко доступны. Мы бы хотели, чтобы они были конфискованы и переданы на восстановление Украины", - сказал Власюк, выразив надежду на то, что Великобритания последует примеру Канады, где был утвержден закон, позволяющий осуществлять изъятие замороженных российских активов.

В МИД Великобритании заявили изданию, что "активно изучают все возможные варианты, позволяющие изымать связанные с Россией активы в Соединенном Королевстве, которые можно было бы использовать для возмещения нанесенного Украине ущерба". При этом существенного продвижения на этом направлении пока нет. На стадии второго чтения в Палате общин находится билль, внесенный в феврале депутатом-лейбористом Крисом Брайантом, в котором консервативному правительству лишь адресовано требование представить планы по конфискации российских активов с целью их передачи Украине.