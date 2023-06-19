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В Николаевской области в пресной воде обнаружили возбудитель холеры

Холеровидный вибрион выявлен в пресных водоемах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В Николаевской области в пресной воде обнаружили возбудитель холеры
© РИА Новости

"По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака", - говорится в сообщении центра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) учреждения.

Кроме того, зафиксировано значительное превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.

17 июня в Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона из-за обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры. Двумя днями ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин информировал о намерении властей страны запретить купание в море и вылов рыбы в Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области по причине загрязнения водоемов после разрушения Каховской ГЭС.

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