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В ЮАР отреагировали на скандал с задержанием самолета в Польше

Инцидент с задержанием в Польше следовавшего на Украину самолета с делегацией президента ЮАР Сирила Рамафосы обратил внимание журналистов на намерения Варшавы добиться освобождения убийцы генсека правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс Криса Хани. О вспыхнувшем между странами скандале сообщает южноафриканская еженедельная газета Sunday Times.

В ЮАР отреагировали на скандал с задержанием самолета в Польше
© Lenta.ru

16 июня самолет с делегацией из африканской страны заблокировали по прибытии на польскую территорию.

По информации издания, Хани убил в 1993-м году этнический поляк Януш Валус. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы. После условно-досрочного освобождения в 2022-м году он отбывает наказание в специально отведенном для этой цели месте.

Задержавшая самолет из ЮАР Польша добивается освобождения убийцы генсека АНК

Журналисты отметили, что Варшава и Претория годами спорили о судьбе заключенного Валуса. Утверждается, что власти Польши намерены добиваться его освобождения.

Ранее польский МИД сообщил, что авиалайнер был задержан из-за наличия на борту опасных материалов и незаявленных лиц.

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