Макрон предложил Маску работать вместе

Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за месяц встретился с американским предпринимателем, главой компании Tesla Илоном Маском и предложил ему работать вместе. Об этом Макрон написал в своем Twitter.

«Давай работать вместе», — подписал Макрон опубликованную фотографию, на которой жмет руку Маску.

По данным телеканала BFMTV, на встрече Макрона и Маска присутствовал французский предприниматель Бернард Арно.

Арно в начале июня занял вторую строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI). Отмечается, что с первого места Арно сместил Маск.