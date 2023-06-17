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Президент Венесуэлы стал почетным чемпионом мира по боксу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил пояс почетного чемпиона мира по боксу Международной ассоциации бокса (IBA). В пресс-службе главы государства заявили, что пояс Умаром Кремлевым.

Президент Венесуэлы стал почетным чемпионом мира по боксу
© kremlin.ru / Global Look Press

«За поддержку в развитии спорта и спортсменов вы заслуживаете нашего самого глубокого уважения. В качестве признания ваших заслуг вручаем вам наш пояс чемпиона мира», — сказано в грамоте, переданной Мадуро.

С Мадуро встретились Кремлев, министр молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо и венесуэльский чемпион по боксу в полутяжелом весе Альберт Рамирес.

Правительство страны продолжит поддержку профессионального и любительского бокса, также подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В марте Николас Мадуро дал короткие характеристики мировым лидерам. В ходе интервью журналисту Альфредо Серрано он назвал президента России Владимира Путина великим воином. При этом американского лидера Джо Байдена Мадуро назвал президентом, а бывшего президента США Дональда Трампа — прошлым.

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